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Полузащитник «Лилля» Санчеш прибыл в Париж для переговоров с «ПСЖ»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш прибыл в Париж для переговоров с «ПСЖ», информирует Foot Mercato.

24-летний Санчеш, по информации источника, согласовал личные условия контракта с клубом. Португальский полузащитник планирует лично встретиться с руководством «ПСЖ», чтобы завершить переговоры по контракту. Однако парижскому клубу еще предстоит договориться с «Лиллем» о трансферной стоимости игрока.

В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/renato-sanches-set-to-seal-move-to-psg/
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«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта
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