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Полузащитник ПСВ Симонс: «Я знаю, что «ПСЖ» хочет вернуть меня. Но у них еще нет тренера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Хави Симонс рассказал о своем будущем в клубе.

«Сейчас многое изменилось. Я еще не встречался и не разговаривал с новым тренером. Я поговорю с ним и сяду за стол переговоров с ПСВ, после чего обсужу свое будущее. Я знаю о том, что «ПСЖ» хочет вернуть меня. Но, насколько я знаю, у них еще нет тренера», — приводит слова Симонса инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что ПСВ хочет назначить Петера Боса новым главным тренером.

Контракт 20-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Футбол
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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ПСВ намерен назначить Петера Боса новым главным тренером
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