Спортивный директор «Монако» заявил, что Головин останется в клубе

Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт заявил, что полузащитник Александр Головин останется в клубе. Ранее футболист принял участие в презентации выездной формы французской команды сезона-2022/23.

«Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать», — цитирует Стюарта Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний российский полузащитник забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за монегасков во всех турнирах.