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Спортивный директор «Монако» заявил, что Головин останется в клубе

Алексей Еремин
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Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт заявил, что полузащитник Александр Головин останется в клубе. Ранее футболист принял участие в презентации выездной формы французской команды сезона-2022/23.

«Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать», — цитирует Стюарта Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний российский полузащитник забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за монегасков во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-23-sportivnyy-direktor-monako-golovin-ostanetsya-v-klube-na-sleduyushchiy-sezon-my-ne-planiruyem-yego-prodavat

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Ростов

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Х

9%

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Александр Головин
Футбол
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 Нант 0 0 0 0 0-0 0
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