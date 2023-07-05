RMC SPORT: «ПСЖ» расстался с Кристофом Гальтье

Руководство «ПСЖ» достигло соглашения с Кристофом Гальтье. Французский специалист больше не является тренером парижской команды, сообщает RMC SPORT.

Говорится, что парижский клуб должен представить испанского тренера Луиса Энрике сегодня, 5 июля, на пресс-конференции.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками заняла первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».