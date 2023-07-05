«ПСЖ» официально объявил об уходе Гальтье

«ПСЖ» объявил об уходе главного тренера команды Кристофа Гальтье.

«По окончании сезона «ПСЖ» и Гальтье приняли решение о прекращении его контракта в качестве тренера первой команды. Клуб хотел бы отдать должное его профессионализму и преданности делу, которые помогли красно-белым завоевать исторический одиннадцатый титул чемпиона Франции», — говорится в заявлении клуба.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками заняла первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).

Ранее сообщалось, что парижский клуб должен сегодня, 5 июля, представить нового главного тренера Луиса Энрике.