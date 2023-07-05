Головин — о смене тренера в «Монако»: «Игроки не принимают такие решения. Мое дело — тренироваться и играть»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал корреспонденту «СЭ» о подготовке к новому сезону.
4 июля «Монако» объявил о назначении австрийского специалиста Ади Хюттера на пост главного тренера команды.
«Все по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста — работать на тренировках и все доказывать в играх», — сказал Головин «СЭ».
В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
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15
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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