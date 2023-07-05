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Головин — о смене тренера в «Монако»: «Игроки не принимают такие решения. Мое дело — тренироваться и играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал корреспонденту «СЭ» о подготовке к новому сезону.

4 июля «Монако» объявил о назначении австрийского специалиста Ади Хюттера на пост главного тренера команды.

«Все по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста — работать на тренировках и все доказывать в играх», — сказал Головин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/france/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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