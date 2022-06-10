«Ривер Плейт» готов предложить контракт Икарди

«ПСЖ» этим летом хочет расстаться с форвардом Мауро Икарди. На игрока претендует «Ривер Плейт», сообщает Radio Continental.

Из аргентинского клуба уже связались с Икарди и обсудили потенциальное сотрудничество. Однако 29-летний аргентинец пока не заинтересован в возвращении на родину.

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.