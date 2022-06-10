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Сегодня, 22:41

«Ривер Плейт» готов предложить контракт Икарди

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» этим летом хочет расстаться с форвардом Мауро Икарди. На игрока претендует «Ривер Плейт», сообщает Radio Continental.

Из аргентинского клуба уже связались с Икарди и обсудили потенциальное сотрудничество. Однако 29-летний аргентинец пока не заинтересован в возвращении на родину.

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.

Мауро Икарди
ФК Ривер Плейт
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
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Марсель – Страсбур
 4 : 0
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Нант – Сент-Этьен
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Реймс – Ницца
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Лион

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