«Ренн» интересуется полузащитником «Реймса» Лопи

«Ренн» рассматривает возможность подписания полузащитника «Реймса» Диона Лопи, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, клубы еще не начали переговоры по трансферу 21-летнего сенегальца.

Лопи выступает за «Ренн» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Лопи провел 28 матчей и сделал 2 результативные передачи.