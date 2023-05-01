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Месси улетел в Саудовскую Аравию через три часа после поражения «Лорьяну»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию через три часа после домашнего поражения парижан в матче с «Лорьяном» (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции.

Аргентинец пробудет в стране несколько дней, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. По приезде в Саудовскую Аравию форварда поприветствовал министр туризма страны Ахмед Аль-Хатыб.

«Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью на его втором отдыхе в Саудовской Аравии», — написал Аль-Хатыб в Twitter.

Ранее Месси также прокомментировал свой приезд.

20 апреля появилась информация, что «Барселона» предложила Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение 35-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2023/psgs-lionel-messi-travels-to-saudi-arabia-hours-after-defeat-to-lorient/
Лионель Месси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
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ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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