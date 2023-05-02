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Сегодня, 10:18

Клюев — о возможном трансфере Головина: «Добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном трансфере футболиста в другой клуб.

«Мне очень тяжело сказать, где потолок Головина, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему еще есть в чем добавлять. У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать. Хотя в «Монако» к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ? бред, живем сегодняшним днем. Мы счастливы играть в «Монако», хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088343-agent-o-vozmozhnom-transfere-golovina-dobavilas-problema-otnosheniya-k-igrokam-iz-rossii.html
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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