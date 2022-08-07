Рэмзи забил за «Ниццу» в дебютном матче через минуту после выхода на поле

«Тулуза» в рамках 1-го тура чемпионата Франции принимала на домашнем стадионе «Ниццу». Клубы не смогли выявить победителя — счет 1:1.

Полузащитник Аарон Рэмзи забил в дебютном матче за «Ниццу» в лиге 1.

Бывший полузащитник «Ювентуса» вышел на замену в игре против «Тулузы» на 77-й минуте при счете 0:1 и спустя 83 секунды сравнял счет.

31-летний хавбек в конце июля расторг контракт с «Юве» и 1 августа на правах свободного агента присоединился к «Ницце».