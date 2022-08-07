Рэмзи забил за «Ниццу» в дебютном матче через минуту после выхода на поле
«Тулуза» в рамках 1-го тура чемпионата Франции принимала на домашнем стадионе «Ниццу». Клубы не смогли выявить победителя — счет 1:1.
Полузащитник Аарон Рэмзи забил в дебютном матче за «Ниццу» в лиге 1.
Бывший полузащитник «Ювентуса» вышел на замену в игре против «Тулузы» на 77-й минуте при счете 0:1 и спустя 83 секунды сравнял счет.
31-летний хавбек в конце июля расторг контракт с «Юве» и 1 августа на правах свободного агента присоединился к «Ницце».
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|
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|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Ницца
|1
|0
|1
|0
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|1
|
5
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|0
|0
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|
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|
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|0
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|0
|
14
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|0
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|0
|0-0
|0
|
15
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
19
|Аяччо
|1
|0
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|1
|1-2
|0
|
20
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|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 5
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|1 : 1
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|
|
Тейс Даллинга
Тулуза
|1
|
|
Абиб Диалло
Страсбур
|1
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Билаль Браими
Ницца
|1
|
|
Бранко ван ден Бомен
Тулуза
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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