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«Лилль» дома разгромил «Осер» в 1-м туре чемпионата Франции

Руслан Минаев
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«Лилль» дома разгромил «Осер» в 1-м туре чемпионата Франции.
Фото AFP

«Лилль» дома разгромил «Осер» в 1-м туре чемпионата Франции — 4:1.

Дубль на счету форварда Джонатана Дэвида, также забивали Андре Бенжамин и Аким Зедадка. У гостей отметился Гаэтан Шарбонье.

«Анже» и «Нант» сыграли вничью — 0:0.

«Ланс» дома переиграл «Брест» — 3:2. Хет-трик на счету Флориана Сотока. У гостей забили Харис Белькебла и Ромен Дель Кастильо.

«Монпелье» дома обменялся с «Труа» двумя голами в первые 17 минут матча 1-го тура лиги 1. За 9 минут до конца матча хозяева вырвали победу — 3:2.

Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
4:1
Осер
Голы
Андре, 1 (1:0), Давид, 3 (2:0), Давид, 39 (3:0), Зедадка, 64 (4:0), Шарбоннье, 68 (4:1)
Лилль
Лео Жардим Тиагу Джало (Диаките, 75) Александру Жозе Фонти Зедадка Кабелла Гомеш (Балеба, 85) Андре Бамба (Жегрова, 89) Давид Байо (Юсуф Языджи, 85)
Осер
Костиль Перейра Бернар Жубал Жанвье М`Шангама (Перрен, 76) Туре Сахи Отре (Синайоко, 76) Эн Шарбоннье
Предупреждения
Гомеш 58’, Тиагу Джало 74’  -  Жанвье 44’
Судьи
Ваттеллье (Франция)
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:0
Нант
Анже
Бернардони Думбья Шабанович Блажич Унтонджи Менди Капель (Таиби, 81) Унаи Юну Тиуб (Салама, 63) Диони (Яколиш, 63)
Нант
Лафон Жиротто Паллуа Аппиа (Фабиу да Силва, 71) Чиривелья Блас (Коршья, 78) Сиссоко Гессан (Мостафа Мохамед, 71) Коко (Мутуссами, 78) Саймон Мерлен
Предупреждения
Капель 42’, Думбья 53’, Унтонджи 79’  -  Сиссоко 37’, Мерлен 60’, Коршья 84’
Судьи
Эль-Хадж (Франция)
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:2
Брест
Голы
Сотока, 27 (1:0), Сотока, 62 (2:0), Сотока, 65 (3:0), Дансо, 66 (3:1), Дель Кастильо, 82 (3:2)
Нереализованный пенальти
Сотока 33, Дель Кастильо 80
Ланс
Самба Медина Дансо Гради Мачадо (Айдара, 83) Фофана Абдул Самед Франковски (Кабо, 76) Да Кошта (Саид, 68) Сотока (Берг, 77) Опенда (Ганаго, 76)
Брест
Бизот Брассье Эрелль (Achraf Dari, 74) Шардонне Фадига (Дюверн, 40) Белаили (Магнетти, 74) Ле Мелу (Ле Дуарон, 87) Белькебла Перейра Лаж Онора Кардона (Дель Кастильо, 74)
Предупреждения
Да Кошта 37’, Дансо 79’  -  Ле Мелу 31’, Белаили 43’, Брассье 62’, Шардонне 71’
Судьи
Леонар (Франция)
Франция. Лига 1. 1-й тур
07 авг, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:2
Труа
Голы
Сент-Люс, 3 (1:0), Тардье, 12 (1:1), Саванье, 15 (2:1), Бальде, 17 (2:2), Саванье, 81 (3:2)
Монпелье
Омлин Мауасса (Леруа, 78) Сент-Люс (Козза, 79) Тчато Сако Мавидиди (Макуана, 30) Саванье Шотар Сако (Эстев, 79) Хазри Вахи (Суке, 84)
Труа
Гальон Ларуси (Донг, 84) Сальмье Палмер-Браун (Одорбер, 89) Бальде Бруус Шавалерен Тардье Куаме Поросо Рипар
Предупреждения
Макуана 52’  - 
Судьи
Гайуст (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Крылья Советов 0
Динамо 1
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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Локомотив 0
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34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
5
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
6
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
8
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
9
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
14
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
18
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
19
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 5
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
7.08 16:00
Анже – Нант
 0 : 0
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 4 : 1
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 3 : 2
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Неймар

ПСЖ

 3
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Реми Кабелла

Лилль

 2
Жонатан Бамба

Жонатан Бамба

Лилль

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

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