«Лилль» дома разгромил «Осер» в 1-м туре чемпионата Франции

«Лилль» дома разгромил «Осер» в 1-м туре чемпионата Франции — 4:1.

Дубль на счету форварда Джонатана Дэвида, также забивали Андре Бенжамин и Аким Зедадка. У гостей отметился Гаэтан Шарбонье.

«Анже» и «Нант» сыграли вничью — 0:0.

«Ланс» дома переиграл «Брест» — 3:2. Хет-трик на счету Флориана Сотока. У гостей забили Харис Белькебла и Ромен Дель Кастильо.

«Монпелье» дома обменялся с «Труа» двумя голами в первые 17 минут матча 1-го тура лиги 1. За 9 минут до конца матча хозяева вырвали победу — 3:2.