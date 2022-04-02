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Сегодня, 21:52

«Лилль» сыграл вничью с «Бордо»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 35-й минуте защитник «Бордо» Энок Кватенг получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Лилль» набрал 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Бордо» 23 очка и последнее, 20-е место.

Франция. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 20:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
0:0
Бордо
Лилль
Лео Жардим Гудмундссон (Брадарич, 85) Тиагу Джало Жозе Фонти Зеки Челик Онана Андре (Ренату Санчеш, 78) Бамба (Бен Арфа, 77) Гомеш (Давид, 61) Бурак Йылмаз Лихаджи (Жегрова, 61)
Бордо
Пуссен Медьюб Мангаш (Байс, 83) Грегерсен Кватенг Онана Игнатенко Лаку Адли (Менса, 68) Дилросюн (Уден, 68) Элис (Хван Уй Джо, 44)
Предупреждения
Бурак Йылмаз 19’, Андре 44’  -  Кватенг 21’, Игнатенко 84’, Пуссен 86’
Удаления
Кватенг 35’ (вторая ж.к)
Судьи
Дешепи (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
ФК Бордо
ФК Лилль
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
3
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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38 тур
2.04 18:00
Ницца – Ренн
 1 : 1
2.04 20:00
Лилль – Бордо
 0 : 0
3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 16:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 16:00
Труа – Реймс
 - : -
3.04 18:05
Лион – Анже
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 - : -
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