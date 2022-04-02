«Лилль» сыграл вничью с «Бордо»

«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 35-й минуте защитник «Бордо» Энок Кватенг получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Лилль» набрал 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Бордо» 23 очка и последнее, 20-е место.