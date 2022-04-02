«Лилль» сыграл вничью с «Бордо»
«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.
На 35-й минуте защитник «Бордо» Энок Кватенг получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Лилль» набрал 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Бордо» 23 очка и последнее, 20-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|
3
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
4
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
Результаты / календарь
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38 тур
|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|1 : 1
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|0 : 0
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Мартен Террье
Ренн
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|28
|1
|4
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