В «Лионе» подтвердили, что Пакета может покинуть команду этим летом

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что полузащитник Лукас Пакета может покинуть команду этим летом.

«У нас есть предложения по Лукасу. Есть футболисты, которых полностью устраивает наш проект, но есть и те, кого что-то не удовлетворяет. К тому же, у нас есть экономические нужды, чтобы реализовывать наши идеи и достигать целей», — приводит Sky Sports слова Оласа.

Ранее сообщалось, что Пакетой интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Пакета забил 11 голов и сделал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 35 миллионов евро.