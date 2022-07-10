В «Лионе» подтвердили, что Пакета может покинуть команду этим летом
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что полузащитник Лукас Пакета может покинуть команду этим летом.
«У нас есть предложения по Лукасу. Есть футболисты, которых полностью устраивает наш проект, но есть и те, кого что-то не удовлетворяет. К тому же, у нас есть экономические нужды, чтобы реализовывать наши идеи и достигать целей», — приводит Sky Sports слова Оласа.
Ранее сообщалось, что Пакетой интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».
В сезоне-2021/22 Пакета забил 11 голов и сделал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 35 миллионов евро.
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2
|Марсель
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3
|Монако
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
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|0-0
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10
|Лилль
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|0
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|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|7.08
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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