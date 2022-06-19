«ПСЖ» хочет перехватить Саншеша у «Милана»
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в «ПСЖ». Спортивный директор клуба уже приступил к переговорам с португальцем, пишет журналист Фабрицил Романо.
По данным источника, 24-летний хавбек должен был перейти в «ПСЖ» еще в январе. Клуб уже согласовал контракт с игроком, осталось договориться с «Лиллем».
Ранее сообщалось, что «Милан» близок к Саншеша.
Контракт португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
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|Страсбур
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9
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10
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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