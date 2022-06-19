«ПСЖ» хочет перехватить Саншеша у «Милана»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в «ПСЖ». Спортивный директор клуба уже приступил к переговорам с португальцем, пишет журналист Фабрицил Романо.

По данным источника, 24-летний хавбек должен был перейти в «ПСЖ» еще в январе. Клуб уже согласовал контракт с игроком, осталось договориться с «Лиллем».

Ранее сообщалось, что «Милан» близок к Саншеша.

Контракт португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.