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Сегодня, 11:26

Паредес рассказал о ссоре с Месси в матче Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал об инциденте, произошедшем с одноклубником Лионелем Месси во времена выступлений аргентинца за «Барселону».

Футболист рассказал, что в 2021 году в матче Лиги чемпионов Леонардо сильно ударил Месси по ногам.

«Он на самом деле разозлился. Просто обезумел. Это было плохо. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой. После того инцидента мы встречались в сборной, и он вел себя так, будто ничего не произошло. Он показал, какой он. Отношения были в рабочем ключе. Теперь, когда заходит разговор, мы вспоминаем тот случай и смеемся. Но тогда он действительно хотел меня убить», — цитирует Паредеса Goal.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Текущий контракт полузащитника истекает летом 2023 года.

Леандро Паредес
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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