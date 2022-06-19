Паредес рассказал о ссоре с Месси в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал об инциденте, произошедшем с одноклубником Лионелем Месси во времена выступлений аргентинца за «Барселону».

Футболист рассказал, что в 2021 году в матче Лиги чемпионов Леонардо сильно ударил Месси по ногам.

«Он на самом деле разозлился. Просто обезумел. Это было плохо. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой. После того инцидента мы встречались в сборной, и он вел себя так, будто ничего не произошло. Он показал, какой он. Отношения были в рабочем ключе. Теперь, когда заходит разговор, мы вспоминаем тот случай и смеемся. Но тогда он действительно хотел меня убить», — цитирует Паредеса Goal.