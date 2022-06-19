Паредес рассказал о ссоре с Месси в матче Лиги чемпионов
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал об инциденте, произошедшем с одноклубником Лионелем Месси во времена выступлений аргентинца за «Барселону».
Футболист рассказал, что в 2021 году в матче Лиги чемпионов Леонардо сильно ударил Месси по ногам.
«Он на самом деле разозлился. Просто обезумел. Это было плохо. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой. После того инцидента мы встречались в сборной, и он вел себя так, будто ничего не произошло. Он показал, какой он. Отношения были в рабочем ключе. Теперь, когда заходит разговор, мы вспоминаем тот случай и смеемся. Но тогда он действительно хотел меня убить», — цитирует Паредеса Goal.
В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Текущий контракт полузащитника истекает летом 2023 года.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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