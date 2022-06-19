Неймар рассказал, с какими сложностями сталкиваются спортсмены
Нападающий «ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о сложностях, с которыми спортсмены сталкиваются из-за своей популярности.
«Нельзя праздновать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и тем более свой. Сложно быть спортсменом, так как можно «быть счастливым только после окончания карьеры». Какое безумие», — написал Неймар в соцсетях.
30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года, в минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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|0-0
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14
|Анже
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|0-0
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0
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|0-0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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38 тур
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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