Неймар рассказал, с какими сложностями сталкиваются спортсмены

Нападающий «ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о сложностях, с которыми спортсмены сталкиваются из-за своей популярности.

«Нельзя праздновать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и тем более свой. Сложно быть спортсменом, так как можно «быть счастливым только после окончания карьеры». Какое безумие», — написал Неймар в соцсетях.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года, в минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.