Погба рассказал о своем состоянии после дисквалификации: «Я все еще жив»
Дисквалифицированный за допинг полузащитник «Ювентуса» Поль Погба эмоционально поделился мнением о своем состоянии.
«Да, я все еще жив», — написал француз в соцсети.
29 февраля стало известно, что 31-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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