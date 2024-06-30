Камавинга рассказал, что думает о политической ситуации во Франции
Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуарду Камавинга поделился мнением о политической ситуации в своей стране.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».
«Я обеспокоен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определенных людей, желающих разделить народ», — цитирует футболиста Marca.
Камавинга сейчас находится в составе сборной Франции на Евро-2024.
21-летний футболист на Евро-2024 сыграл за Францию 2 матча, и провел на поле в общей сложности 48 минут.
Французская сборная в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Бельгией. Матч пройдет 1 июля.
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13
|Страсбур
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14
|Нант
|0
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|0-0
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15
|Гавр
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16
|Осер
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|0-0
|0
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17
|Анже
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18
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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