Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:56

Камавинга рассказал, что думает о политической ситуации во Франции

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Франции и «Реала» Эдуарду Камавинга поделился мнением о политической ситуации в своей стране.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

«Я обеспокоен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определенных людей, желающих разделить народ», — цитирует футболиста Marca.

Камавинга сейчас находится в составе сборной Франции на Евро-2024.

21-летний футболист на Евро-2024 сыграл за Францию 2 матча, и провел на поле в общей сложности 48 минут.

Французская сборная в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Бельгией. Матч пройдет 1 июля.

Эдуардо Камавинга
1
0
Читайте также
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Судья прервал матч Германия — Дания на Евро-2024 из-за грозы
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погба рассказал о своем состоянии после дисквалификации: «Я все еще жив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
18.08 00:00
Ренн – Лион
 - : -
18.08 00:00
Тулуза – Нант
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости