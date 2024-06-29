«Марсель» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером команды
Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Марселя». Итальянец заключил соглашение с клубом на три года.
«История и престиж команды, страсть и пыл ее болельщиков, серьезность и энтузиазм, проявленные ко мне владельцами «Марселя», сыграли решающую роль в моем решении принять этот захватывающий вызов. Мне не терпится сесть на скамейку запасных на «Велодроме» в качестве тренера команды, и помочь клубу вернуть себе те позиции, которых «Марсель» заслуживает», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба «Марселя».
Последним местом работы итальянского специалиста был «Брайтон», который он покинул по окончании сезона из=-за разногласий в трансферной политике.
с провансальцами трехлетний контракт. Последним местом работы Де Дзерби был «Брайтон», который он покинул по окончании сезона в связи с разногласиями с боссами клуба касательной трансферной политики.
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|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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|0-0
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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