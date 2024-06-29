«Марсель» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером команды

Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Марселя». Итальянец заключил соглашение с клубом на три года.

«История и престиж команды, страсть и пыл ее болельщиков, серьезность и энтузиазм, проявленные ко мне владельцами «Марселя», сыграли решающую роль в моем решении принять этот захватывающий вызов. Мне не терпится сесть на скамейку запасных на «Велодроме» в качестве тренера команды, и помочь клубу вернуть себе те позиции, которых «Марсель» заслуживает», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба «Марселя».

Последним местом работы итальянского специалиста был «Брайтон», который он покинул по окончании сезона из=-за разногласий в трансферной политике.

с провансальцами трехлетний контракт. Последним местом работы Де Дзерби был «Брайтон», который он покинул по окончании сезона в связи с разногласиями с боссами клуба касательной трансферной политики.