Доннарумма прокомментировал дебют за «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (4:0). Итальянец дебютировал за парижскую команду.

«Что ж, первый матч всегда самый эмоциональный, на таком стадионе с невероятными болельщиками. Это была хорошая игра, спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Очень важная победа, мы должны продолжать так же. Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня нам нужно будет готовиться к Лиге чемпионов, потому что это очень важный турнир », — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Клермона» восемь очков и третье место.