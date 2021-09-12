Доннарумма прокомментировал дебют за «ПСЖ»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (4:0). Итальянец дебютировал за парижскую команду.
«Что ж, первый матч всегда самый эмоциональный, на таком стадионе с невероятными болельщиками. Это была хорошая игра, спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Очень важная победа, мы должны продолжать так же. Мы очень счастливы, но с завтрашнего дня нам нужно будет готовиться к Лиге чемпионов, потому что это очень важный турнир», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.
«ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Клермона» восемь очков и третье место.
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