Рэмзи — о переходе в «Ниццу»: «Новая глава начинается»
Рэмзи прокомментировал переход в «Ниццу»
Полузащитник Аарон Рэмзи опубликовал в Twitter реакцию на свой переход в «Ниццу». Французский клуб в понедельник, 1 августа, объявил о заключении контракта с игроком сборной Уэльса.
«Новая глава в «Ницце». Не могу дождаться, чтобы начать. Вперед, «Ницца»!» — написал Рэмзи.
26 июля «Ювентус» расторг контракт с Рэмзи, поэтому в «Ниццу» он перебрался на правах свободного агента.
В прошлом сезоне 31-летний валлиец на правах аренды играл за «Рейнджерс». Он дошел с командой до финала Лиги Европы.
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17
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18
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19
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
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Тулуза – Ницца
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|16:00
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
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|7.08
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Лилль – Осер
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