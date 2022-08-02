Полузащитник Аарон Рэмзи опубликовал в Twitter реакцию на свой переход в «Ниццу». Французский клуб в понедельник, 1 августа, объявил о заключении контракта с игроком сборной Уэльса.

«Новая глава в «Ницце». Не могу дождаться, чтобы начать. Вперед, «Ницца»!» — написал Рэмзи.

26 июля «Ювентус» расторг контракт с Рэмзи, поэтому в «Ниццу» он перебрался на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 31-летний валлиец на правах аренды играл за «Рейнджерс». Он дошел с командой до финала Лиги Европы.