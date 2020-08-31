Названы сроки восстановления Головина

Сегодня полузащитник «Монако» Александр Головин прошел медицинское обследование с помощью магнитно-резонансной томографии по поводу травмы ноги, полученной в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). У него надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Срок лечения в итоге окажется чуть больше, чем предполагалось: пять недель, а не четыре.

Головин пропустит две игры сборной России в Лиге наций (с Сербией и Венгрией), а также четыре встречи монегасков — с «Нантом», «Ренном», «Страсбуром» и «Брестом». Он поправится к двум следующим матчам национальной российской команды — с Турцией и Венгрией. (Александр Бобров)