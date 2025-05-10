«Монпелье» и «ПСЖ» сыграют в 33-м туре чемпионата Франции в субботу, 10 мая. Матч на стадионе «Мосон» в Монпелье (Франция) начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Монпелье» — «ПСЖ» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур.

10 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

«Монпелье» в лиге 1 набрал 16 очков и занимает 18-е место, его соперником в предыдущем туре был «Брест» (0:1). «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Клуб из Парижа набрал 78 очков, в предыдущем туре красно-синие уступили «Страсбуру» (1:2).

Выступающий за «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне провел во всех турнирах 16 матчей и пропустил 13 голов.