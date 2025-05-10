«Ренн» не будет продлевать контракт с Манданда
Голкипер «Ренна» Стив Манданда покинет команду летом на правах свободного агента. По информации L'Equipe, клуб не планирует продлевать контракт с 40-летним французом.
Вратарь с 2022 года играет за бретонский клуб. Ранее он выступал за «Марсель», «Кристал Пэлас» и «Гавр».
В этом сезоне Манданда сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 23 гола. В 6 встречах он отыграл на ноль.
