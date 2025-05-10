Футбол
10 мая, 18:40

«Монако» — «Лион»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Монако» и «Лион» встретятся в чемпионате Франции 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Монако» и «Лион» встретятся в 33-м туре чемпионата Франции в субботу, 10 мая. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Монако» — «Лион» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур.
10 мая, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Лион

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

«Монако» в чемпионате Франции-2024/25 набрал 58 очков и перед игровым днем занимает третье место в турнирной таблице, в предыдущем матче монегаски обыграли «Сент-Этьен» (3:1). «Лион» с 54 очками идет седьмым, предыдущим соперником этой команды в лиге был «Ланс» (1:2).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за трамвы приводящих мыщц пропускает окончание чемпионата. В этом сезоне 28-летний футболист провел 29 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.

Александр Головин
ФК Лион
ФК Монако
«Монпелье» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги 1

Матч «Гавр» — «Марсель» был прерван из-за беспорядков на трибунах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2
 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

