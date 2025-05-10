«Монако» и «Лион» встретятся в чемпионате Франции 10 мая

«Монако» и «Лион» встретятся в 33-м туре чемпионата Франции в субботу, 10 мая. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур.

10 мая, 22:00. Stade Louis II (Монако)

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

«Монако» в чемпионате Франции-2024/25 набрал 58 очков и перед игровым днем занимает третье место в турнирной таблице, в предыдущем матче монегаски обыграли «Сент-Этьен» (3:1). «Лион» с 54 очками идет седьмым, предыдущим соперником этой команды в лиге был «Ланс» (1:2).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за трамвы приводящих мыщц пропускает окончание чемпионата. В этом сезоне 28-летний футболист провел 29 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.