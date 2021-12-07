Главный арбитр матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Руди Буке рассказал, что у него состоялся неприятный разговор с президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Оласом, сообщает RMC Sport.

Игра была прервана на пятой минуте после того, как болельщики «Лиона» бросили бутылку с водой в полузащитника гостей Димитри Пайета, попав ему в голову. Буке остановил встречу и увел футболистов в раздевалки.

По словам Буке Олас угрожал ему, если арбитр не продолжит встречу. Президент обещал, что для арбитра «все не закончится так просто», если он примет решение об отмене игры.

Также активное негодование высказывал главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Изначально сообщалось, что именно судья настоял на том, чтобы встреча была перенесена. Однако, согласно новым данным, судейская бригада была готова продолжить встречу, о чем были проинформированы команды.

Изначально так и планировалось сделать, о чем даже и объявил диктор на стадионе. Но через некоторое время игра все же была отменена и перенесена.