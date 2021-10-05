Мбаппе заявил, что у него нет конфликта с руководством «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что у него нет конфликта с руководством клуба.

«Я оказываю давление на руководство? Как вы себе это представляете? Что 22-летний футболист придет к президенту и скажет: «Сделай вот так». Разве он будет меня слушать? Нет. «ПСЖ» хочет побеждать. И для этого принимает те решения, которые считает нужными.

Клуб просто защищает свои активы и свою позицию. Нужно уважать это», — сказал Мбаппе в интервью RMC Sport.

В августе появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.