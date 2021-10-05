Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Икарди летом хочет покинуть «ПСЖ»

16:50
Теги:

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может покинуть парижский клуб, сообщает Calciomercato.

28-летний аргентинец намерен сменить команду, несмотря на то, что его соглашение с французским клубом рассчитано до лета 2024 года. Он хочет уйти в команду, где получал бы больше игрового времени.

Сообщается, что на Икарди уже претендуют «Ювентус» и «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне французской лиги 1 на счету Икарди три гола в восьми матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
СКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 5 октября
В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса
В Интернете произошел самый масштабный сбой за последние пять лет
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
0