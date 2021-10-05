Икарди летом хочет покинуть «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может покинуть парижский клуб, сообщает Calciomercato.

28-летний аргентинец намерен сменить команду, несмотря на то, что его соглашение с французским клубом рассчитано до лета 2024 года. Он хочет уйти в команду, где получал бы больше игрового времени.

Сообщается, что на Икарди уже претендуют «Ювентус» и «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне французской лиги 1 на счету Икарди три гола в восьми матчах.