«Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто». Мбаппе простился с Пеле

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе простился с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле, который скончался 29 декабря.

«Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто. Покойся с миром», — написал Мбаппе в Twitter.

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

На ЧМ-2022 Мбаппе догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира — по 12.