«ПСЖ» 19 января может провести товарищеский матч в Саудовской Аравии

«ПСЖ» рассматривает возможность поездки в Саудовскую Аравию 19 января, сообщает журналист Абделла Булма.

Французский клуб может сыграть товарищеский матч против команды, состоящей из лучших игроков местных «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

Отметим, что 28 декабря возобновились матчи чемпионата Франции, который уходил на перерыв из ЧМ-2022 в Катаре.

15 января «ПСЖ» должен провести в рамках 19-го тура лиги 1 гостевой матч против «Ренна».