Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера хочет остаться в Париже
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера планирует остаться в парижском клубе, информирует AS. Ранее сообщалось, что новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш планирует продать испанского футболиста.
«Останусь ли я в ПСЖ? Да, я живу там уже три года, и я счастлив, — цитирует AS Эрреру. Я думаю, что нашему проекту все еще не хватает глазури на торте, как всем известно (имеется в виду Лига чемпионов). Поскольку я требователен к себе, я хочу продолжать играть в развивающемся клуба и наслаждаться окружением лучших футболистов мира. Я счастлив здесь, моя семья счастлива здесь, так что я не понимаю, почему я должен что-то менять».
В прошедшем сезоне 32-летний Эррера провел за парижский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
|0
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0-0
|0
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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