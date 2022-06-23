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Сегодня, 19:10

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера хочет остаться в Париже

Алексей Еремин
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера планирует остаться в парижском клубе, информирует AS. Ранее сообщалось, что новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш планирует продать испанского футболиста.

«Останусь ли я в ПСЖ? Да, я живу там уже три года, и я счастлив, — цитирует AS Эрреру. Я думаю, что нашему проекту все еще не хватает глазури на торте, как всем известно (имеется в виду Лига чемпионов). Поскольку я требователен к себе, я хочу продолжать играть в развивающемся клуба и наслаждаться окружением лучших футболистов мира. Я счастлив здесь, моя семья счастлива здесь, так что я не понимаю, почему я должен что-то менять».

В прошедшем сезоне 32-летний Эррера провел за парижский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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