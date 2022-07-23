Витинья: «Хочу помочь Месси, Мбаппе, Неймару и Роналду»

Новичок «ПСЖ» Витинья рассказал о том, что мечтает помочь легендарным игрокам лиги 1 и сборной Португалии.

«Никогда не думал, что уже в таком возрасте у меня появится возможность играть с такими игроками, как Месси, Мбаппе, Неймар (в «ПСЖ») и Криштиану Роналду (в сборной). Это просто мечта, я получаю от них ценные уроки. Надеюсь, смогу помочь им на поле», — рассказал в интервью L'Equipe Витинья.

22-летний хавбек подписал с парижанами пятилетний контракт. В составе сборной Португалии он провел три матча с момента дебюта в марте текущего года.