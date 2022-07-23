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Витинья: «Хочу помочь Месси, Мбаппе, Неймару и Роналду»

Витинья оценил игру с Месси, Мбаппе, Неймаром и Роналду
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Новичок «ПСЖ» Витинья рассказал о том, что мечтает помочь легендарным игрокам лиги 1 и сборной Португалии.

«Никогда не думал, что уже в таком возрасте у меня появится возможность играть с такими игроками, как Месси, Мбаппе, Неймар (в «ПСЖ») и Криштиану Роналду (в сборной). Это просто мечта, я получаю от них ценные уроки. Надеюсь, смогу помочь им на поле», — рассказал в интервью L'Equipe Витинья.

22-летний хавбек подписал с парижанами пятилетний контракт. В составе сборной Португалии он провел три матча с момента дебюта в марте текущего года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

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1.65
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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
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