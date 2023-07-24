Вратарю «ПСЖ» Рико будет сделана еще одна операция

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико будет вынужден перенести еще одно хирургическое вмешательство в связи с ударом в голову, который был получен после падения с лошади, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что у вратаря было диагностировано кровоизлияние в мозг. Футболист 19 дней он провел в коме, 4 июля его перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру после падения с лошади. Он похудел на 20 кг.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете.