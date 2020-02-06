«Марсель» — единственная европейская команда, не пропускавшая в 2020 году. Ее тренирует Виллаш-Боаш
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«Марсель» на выезде обыграл «Сент-Этьен» в 23-м туре чемпионата Франции (2:0). Как сообщает Opta, команда Андре Виллаш-Боаша? единственная в Европе не пропускала голов в 2020 году в матчах пяти ведущих лиг.
Напомним, кроме победы над «Сент-Этьеном» (2:0), «Марсель» в этом году обыграл «Ренн» (1:0) и сыграл вничью с «Бордо» (0:0) и «Анже» (0:0).
0 — Marseille est la seule ?quipe des 5 grands championnats ? n'avoir toujours pas encaiss? le moindre but en 2020. Carapace. #ASSEOM pic.twitter.com/JDntbxnPsm— OptaJean (@OptaJean) February 5, 2020
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