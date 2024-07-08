«Лион» выкупил Нуаму у бельгийского «РВДМ»

Форвард «Лиона» Эрнест Нуама, арендованный у бельгийского «РВДМ», подписал полноценный контракт с французской командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним игроком сборной Ганы рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Нуама провел 33 матча за «Лион», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.