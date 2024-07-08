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Сегодня, 06:41

«Лион» выкупил Нуаму у бельгийского «РВДМ»

Сергей Разин
корреспондент
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Эрнест Нуама.
Фото ФК «Лион»

Форвард «Лиона» Эрнест Нуама, арендованный у бельгийского «РВДМ», подписал полноценный контракт с французской командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним игроком сборной Ганы рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Нуама провел 33 матча за «Лион», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Лион
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