«Лион» выкупил Нуаму у бельгийского «РВДМ»
Форвард «Лиона» Эрнест Нуама, арендованный у бельгийского «РВДМ», подписал полноценный контракт с французской командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 20-летним игроком сборной Ганы рассчитано до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Нуама провел 33 матча за «Лион», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
Новости