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Гладилин оценил слова Аршавина о том, что он сильнее Головина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова Андрея Аршавина, который заявил, что он сильнее полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Они немного разного плана игроки. Аршавин все же более игрок атакующий был, а Головин игрок больше средней линии. В принципе, это его личное мнение. Они оба хорошие футболисты, кто-то сильней в одном, кто-то в другом. Но все равно оно имеет место быть», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее Аршавин заявил, что превосходит Головина в мышлении и быстроте принятия решений.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Головин
Андрей Аршавин
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