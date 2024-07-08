Фабиан Руис: «Я чувствую себя хорошо в «ПСЖ», я счастлив»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис поделился мнением о своем будущем в парижском клубе.

«Я чувствую себя хорошо в «ПСЖ», я счастлив там. У меня еще действует контракт на следующие три года. У нас еще много целей в «ПСЖ», — приводит слова Руиса Le Parisien.

28-летний испанец выступает за «ПСЖ» с лета 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.