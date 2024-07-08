Фабиан Руис: «Я чувствую себя хорошо в «ПСЖ», я счастлив»
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис поделился мнением о своем будущем в парижском клубе.
«Я чувствую себя хорошо в «ПСЖ», я счастлив там. У меня еще действует контракт на следующие три года. У нас еще много целей в «ПСЖ», — приводит слова Руиса Le Parisien.
28-летний испанец выступает за «ПСЖ» с лета 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.
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|Брест
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|0
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|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Марсель
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|0-0
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9
|Реймс
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|0-0
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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|0
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12
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
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34 тур
|18.08
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
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|00:00
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Тулуза – Нант
|- : -
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