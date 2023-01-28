«Лион» объявил о договоренности по трансферу нападающего «Ботафого»

«Лион» начал переговоры с целью взять в аренду с опцией выкупа нападающего «Ботафого» Джеффиньо, сообщает сайт французского клуба.

В понедельник, 30 января, 23-летний футболист отправится в Лион, где примет участие в медицинском осмотре.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб оценивает вингера в 10 миллионов евро.

Действующий контракт Джеффиньо рассчитан до 2026 года. В «Ботафого» он провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.