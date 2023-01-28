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28 января, 23:42

«Лион» объявил о договоренности по трансферу нападающего «Ботафого»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лион» начал переговоры с целью взять в аренду с опцией выкупа нападающего «Ботафого» Джеффиньо, сообщает сайт французского клуба.

В понедельник, 30 января, 23-летний футболист отправится в Лион, где примет участие в медицинском осмотре.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб оценивает вингера в 10 миллионов евро.

Действующий контракт Джеффиньо рассчитан до 2026 года. В «Ботафого» он провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

ФК Ботафого
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 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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Марсель – Монако
 - : -
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 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
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29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
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