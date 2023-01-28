«Лион» объявил о договоренности по трансферу нападающего «Ботафого»
«Лион» начал переговоры с целью взять в аренду с опцией выкупа нападающего «Ботафого» Джеффиньо, сообщает сайт французского клуба.
В понедельник, 30 января, 23-летний футболист отправится в Лион, где примет участие в медицинском осмотре.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб оценивает вингера в 10 миллионов евро.
Действующий контракт Джеффиньо рассчитан до 2026 года. В «Ботафого» он провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.
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|3
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|
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|21
|
14
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|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
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|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
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|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
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|Осер
|19
|3
|4
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38 тур
|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
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|
Аяччо – Лион
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|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
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Жонатан Давид
Лилль
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|П
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|
Лионель Месси
ПСЖ
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|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
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|И
|К
|Ж
|
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М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
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Эммануэль Агбаду
Реймс
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|2
|2
|
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Самюэль Жиго
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|13
|1
|2
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