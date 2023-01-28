«Лион» отдал полузащитника Фавра в аренду «Лорьяну»
Полузащитник «Лиона» Ромейн Фавр перешел в «Лорьян» на правах аренды, сообщает сайт французского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
24-летний Фавр был приобретен «Лионом» у «Бреста» в январе 2022 года за 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей в лиге 1, отметившись 1 голевой передачей.
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|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
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|4
|3
|12
|16-34
|15
|
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|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
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|Страсбур
|19
|2
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|24-34
|15
|
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|Осер
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|16-41
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|8
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|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
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Жонатан Давид
Лилль
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|П
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Лионель Месси
ПСЖ
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|
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Неймар
ПСЖ
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Жонатан Клаусс
Марсель
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|И
|К
|Ж
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М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
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Эммануэль Агбаду
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|2
|2
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Самюэль Жиго
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|13
|1
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