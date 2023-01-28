Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 23:12

«Лион» отдал полузащитника Фавра в аренду «Лорьяну»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Лиона» Ромейн Фавр перешел в «Лорьян» на правах аренды, сообщает сайт французского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

24-летний Фавр был приобретен «Лионом» у «Бреста» в январе 2022 года за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей в лиге 1, отметившись 1 голевой передачей.

ФК Лион
ФК Лорьян
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Марселя»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
11
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости