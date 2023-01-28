«Лион» отдал полузащитника Фавра в аренду «Лорьяну»

Полузащитник «Лиона» Ромейн Фавр перешел в «Лорьян» на правах аренды, сообщает сайт французского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

24-летний Фавр был приобретен «Лионом» у «Бреста» в январе 2022 года за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей в лиге 1, отметившись 1 голевой передачей.