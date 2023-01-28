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28 января, 23:46

Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не будет продлевать контракт с миланским клубом, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года, и станет новым игроком «ПСЖ», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

27-летний словак уже подписал предварительный контракт с чемпионами Франции: единственный вопрос, который все еще обсуждается, касается возможности выкупа игрока у итальянской команды в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» готов заплатить «Интеру» за Шкриньяра 10 миллионов евро, но «нерадзурри» считают данную цену заниженной. «Интер» хочет получить как минимум вдвое больше, чтобы дать добро на трансфер в январе.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
0
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2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
11
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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ПСЖ

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Марсель

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И К Ж
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