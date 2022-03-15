«Лион» интересуется форвардом «Галатасарая» Актюркоглу

«Лион» интересуется нападающим «Галатасарая» Керемом Актюркоглу, сообщает Goal со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, французский клуб следит за 23-летним турком и намерен подписать его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Актюркоглу забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Галатасарай». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 11 миллионов евро.