«Лилль» планирует заменить Челика защитником «ПСЖ» Бальде

«Лилль» интересуется защитником «ПСЖ» Тьерно Бальде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера может составить около 5 миллионов евро. «Лилль» рассматривает 20-летнего француза как замену Зеки Челику, который в ближайшее время станет футболистом «Ромы».

В сезоне-2021/22 Бальде выступал за «Гавр» на правах аренды. Игрок принял участие в 37 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.