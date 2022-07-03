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Сегодня, 10:22

«Лилль» планирует заменить Челика защитником «ПСЖ» Бальде

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лилль» интересуется защитником «ПСЖ» Тьерно Бальде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера может составить около 5 миллионов евро. «Лилль» рассматривает 20-летнего француза как замену Зеки Челику, который в ближайшее время станет футболистом «Ромы».

В сезоне-2021/22 Бальде выступал за «Гавр» на правах аренды. Игрок принял участие в 37 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1543477387555323909
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