«Лилль» планирует заменить Челика защитником «ПСЖ» Бальде
«Лилль» интересуется защитником «ПСЖ» Тьерно Бальде, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма трансфера может составить около 5 миллионов евро. «Лилль» рассматривает 20-летнего француза как замену Зеки Челику, который в ближайшее время станет футболистом «Ромы».
В сезоне-2021/22 Бальде выступал за «Гавр» на правах аренды. Игрок принял участие в 37 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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|0-0
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
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|0
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
|- : -
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Тулуза – Ницца
|- : -
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