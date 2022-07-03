Президент «Сантоса» заявил, что двери клуба всегда открыты для Неймара
Президент «Сантоса» Андрес Руэда рассказал, что часто общается с отцом форварда «ПСЖ» Неймара. Функционер заявил, что двери клуба всегда открыты для футболиста.
«Я часто общаюсь с отцом Неймара, мы обмениваемся идеями. Благодаря этому двери «Сантоса» всегда открыты для Неймара. Мы можем позволить себе немного помечтать.
Когда Неймар уходил, он сказал, что вернется. Мы разговаривали с ним и знаем, что это сложно осуществить. Но моя обязанность — хотя бы попытаться это сделать», — цитирует Руэду Gazeta Esportiva.
Неймар играет в составе «ПСЖ» с 2017 года, куда перешел из «Барселоны». В минувшем розыгрыше бразилец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.
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15
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16
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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