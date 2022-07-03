Президент «Сантоса» заявил, что двери клуба всегда открыты для Неймара

Президент «Сантоса» Андрес Руэда рассказал, что часто общается с отцом форварда «ПСЖ» Неймара. Функционер заявил, что двери клуба всегда открыты для футболиста.

«Я часто общаюсь с отцом Неймара, мы обмениваемся идеями. Благодаря этому двери «Сантоса» всегда открыты для Неймара. Мы можем позволить себе немного помечтать.

Когда Неймар уходил, он сказал, что вернется. Мы разговаривали с ним и знаем, что это сложно осуществить. Но моя обязанность — хотя бы попытаться это сделать», — цитирует Руэду Gazeta Esportiva.

Неймар играет в составе «ПСЖ» с 2017 года, куда перешел из «Барселоны». В минувшем розыгрыше бразилец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.