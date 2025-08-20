Le Parisien: «Аяччо» начал процедуру банкротства

«Аяччо» подал в коммерческий городской суд заявление о банкротстве, сообщает Le Parisien.

Следствием данной процедуры станет увольнение 180 сотрудников клуба и закрытие клубного тренировочного центра.

13 августа Федерация футбола Франции (FFF) объявила об исключении «Аяччо» из числа участников лиги 2 сезона-2025/26 из-за финансовых проблем.

В сезоне-2024/25 «медведи» заняли 12-е место в турнирной таблице лиги 2.

«Аяччо» дважды в своей истории становился победителем лиги 2 — в сезонах-1966/67 и 2001/02, а также выигрывал национальный чемпионат страны в сезоне-1997/98.