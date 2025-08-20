Семин считает, что в «ПСЖ» к Сафонову относятся замечательно

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Роль Сафонова понятна. Ему нужно конкурировать с теми вратарями, которые есть или будут. На сегодняшний момент есть Шевалье. Ему надо составить конкуренцию. К нему замечательное отношение в «ПСЖ». Наверное, Матвей сегодня еще не вышел на уровень Доннаруммы, чтобы быть безусловно первым номером. Поэтому нужно принимать ситуацию, как есть, и больше работать. У Сафонова хороший стимул переиграть Шевалье. Наверное, Доннарумма уже не останется. А Шевалье, на мой взгляд, послабее Джанлуиджи. Значит, у Матвея хорошие шансы», — сказал Семин «СЭ».

Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. За это время на его счету 26-летнего голкипера 17 матчей во всех турнирах, 7 из которых он отграл на ноль. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.