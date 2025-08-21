Источник: Сафонов будет игроком «ПСЖ» в этом сезоне

Во Франции уверены, что «ПСЖ» не планирует продавать российского голкипера Матвея Сафонова этим летом.

«Он хочет остаться. Не думаю, что они выставят всю охрану у дверей. Сафонов хочет остаться. Априори, в этом сезоне он будет парижанином», — рассказал журналист Фабрис Хокинс на радио RMC.

Ранее L'Equipe сообщал о том, что украинский новичок «ПСЖ» Илья Забарный не готов был делить раздевалку с россиянином и настаивал на уходе голкипера из команды.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он с командой стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.