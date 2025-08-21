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21 августа 2025, 02:47

Источник: Сафонов будет игроком «ПСЖ» в этом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент

Во Франции уверены, что «ПСЖ» не планирует продавать российского голкипера Матвея Сафонова этим летом.

«Он хочет остаться. Не думаю, что они выставят всю охрану у дверей. Сафонов хочет остаться. Априори, в этом сезоне он будет парижанином», — рассказал журналист Фабрис Хокинс на радио RMC.

Ранее L'Equipe сообщал о том, что украинский новичок «ПСЖ» Илья Забарный не готов был делить раздевалку с россиянином и настаивал на уходе голкипера из команды.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он с командой стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Матвей Сафонов, Джанлуиджи Доннарумма и&nbsp;Люка Шевалье.Три проблемы Сафонова, Доннаруммы и Шевалье. Почему в «ПСЖ» произошла вратарская революция
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Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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