Лапорта: «Месси знает, что двери «Барселоны» открыты для него»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб готов вернуть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Месси знает, что двери «Барсы» открыты для него, посмотрим — я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Лео и «Барселоной», — цитирует Лапорту Relevo.
Ранее сообщалось, что Месси помирился с Лапортой и готов к возвращению в каталонский клуб.
Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за парижан 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.
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|5
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|
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|
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|
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|
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|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
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|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
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|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
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|20-50
|21
|
20
|Анже
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|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
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|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
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|21:45
|
ПСЖ – Лион
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|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
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|2
|2
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