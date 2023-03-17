Месси помирился с Лапортой и готов вернуться в «Барселону»
Нападающий «ПСЖ» и президент «Барселоны» Жоан Лапорта провели телефонный разговор.
Как сообщает журналист Жоан Фонтес, Лапорта позвонил Месси и извинился за ситуацию с контрактом аргентинца, из-за которой тот ушел в «ПСЖ». 35-летний игрок был очень доволен извинениями и заявил президенту, что мечтает вернуться в «Барселону».
По данным источника, Месси ждет, что каталонский клуб сделает шаг вперед и предложит ему контракт. Главный тренер команды Хави хочет подписать его, а жена форварда Антонелла и дети хотят вернуться в Барселону.
Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту. Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|25
|14
|6
|5
|39-19
|48
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|
10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|25
|8
|6
|11
|38-39
|30
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
18
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
19
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|17.03
|23:00
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|18.03
|16:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|18.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|18.03
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|18.03
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|19.03
|16:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|19.03
|18:15
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|19.03
|18:15
|
Р. Сосьедад – Эльче
|- : -
|19.03
|20:30
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|19.03
|23:00
|
Барселона – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|17
|2
|3