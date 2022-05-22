Килиан Мбаппе: «Продолжу помогать «ПСЖ» и брать трофеи, это самое важное»

Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу продления своего контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем новом контракте. 21 мая француз переподписал соглашение с парижанами, рассчитанное до лета 2025 года.

«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом лиги 1, и мне это удалось. Здорово продлить контракт с «ПСЖ», ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо. Продолжу помогать клубу и брать трофеи, это самое важное. И продолжу веселиться», — цитирует Мбаппе Telefoot.

В нынешнем сезоне француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.